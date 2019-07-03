Россия приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Лидер России принял закон, который гласит о приостановке уничтожения ракет средней и меньшей дальности.

Подчеркивается, в законе указано, что за главой государства сохраняется право о возобновлении РФ действия договора.

Накануне Виктор Бондарев объявил, что приостановка действия договора стала необходимой мерой. Руководитель комитета Совета Федерации по обороне отметил, что с позиции России – это вынужденный подход к организации контроля над вооружением.

Первый раз Вашингтон упрекнул в нарушении ДРСМД Россию летом в 2014 году. Далее США несколько раз обвиняли РФ в несоблюдении ею договора. Однако Путин предъявил Америке встречные претензии касательно выполнения соответствующих условий договора, пишет ТАСС.