Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Татьяна Голикова сообщила, что население страны убывает с катастрофической скоростью.
Она рассказала, что число российских жителей резко сократилось, так, например, естественная убыль населения за последние четыре месяца составила 149 тыс человек.
Голикова отметила, что данный факт говорит о низкой рождаемости и о том, что борьба со смертностью населения идет довольно медленными темпами.
По мнению вице-премьера, часть регионов страны специально занижает показатели смертности, чтобы искусственным путем выдавать более качественные данные.
Также Голикова считает, что в решении этой проблемы федеральные медицинские организации должны принимать активное участие, пишут «Известия».
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