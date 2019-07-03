В Минздраве назвали основную причину смертности россиянок

Основной причиной смертности россиянок, которые пребывают в трудоспособном возрасте, является онкология. Как передает РГ, информация об этом содержится в отчете Минздрава. Ведомство приводит данные за 2017 год, в течение которого от новообразований скончалось 23,8% жительниц России. Второе место в причинах смертности этой категории занимают болезни системы кровообращения – из-за них умерло 22,9% женщин. Третья причина, из-за которой наши соотечественницы чаще всего умирают (19,2%) – это внешние причины, среди которых ДТП и несчастные случаи.