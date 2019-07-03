Слуцкий допускает отказ от выплаты долга перед ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не обязана выплачивать долг перед ПАСЕ за период, когда российская делегация не принимала участие в работе Совета Европы.

Если я правильно понял, говорит он, наша страна платит за тот год, когда она вернула свои полномочия в ПАСЕ, и не платит, что совершенно естественно, за годы своего отсутствия в Совете Европы.

Слуцкий подчеркнул, что большая часть вопросов решалась без участия России, а значит, выплата задолженностей весьма проблематична. Он надеется, что Минфин придерживается его точки зрения и, соответственно, к вопросу выплаты долгов страны за период ее отсутствия на площадке Европейского Союза, подойдет очень осторожно, передает «Интерфакс».