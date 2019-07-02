Совет Европы просит у России еще €55 млн

Россия внесла в Совет Европы €33 млн. Тем не менее, как сообщил официальный пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген, это не вся сумма, которую российская сторона должна уплатить в бюджет организации. По его словам, Россия должна внести еще порядка €55 млн. Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.