За военными судами НАТО в Черном море следит армия России

Государственный орган управления обороной страны заявил, что накануне российские территориальные воды Черного моря пересекли эсминец Англии «Дункан» и фрегат ВМС Канады «Торонто».

Сейчас армия России осуществляет слежку за этими морскими судами, которая осуществляется с небольшого противолодочного корабля «Касимов» и сторожевого судна «Пытливый».

Помимо этого черноморский район охраняет морская авиация, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» и обеспечено радиоэлектронное сопровождение.

Английский и американский военные суда для участия в проведении маневров Sea Breeze 2019 направляются в сторону Украины.

МИД России считает опасными проведение подобных мероприятий и, соответственно, будет относиться к ним должным образом, сообщают РИА Новости.