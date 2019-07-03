Журавлев: роль комика Зеленского не отпускает

В Госдуме Владимиру Зеленскому советуют отказаться от своего прошлого в лице комика и стать ответственным руководителем страны.

По данным ИА REGNUM депутат Алексей Журавлев подчеркнул, что Зеленского до сих пор не отпускает роль комика. Также он считает, что Владимиру нужно быть более серьезным, ведь перед президентом стоит масса важных государственных вопросов и здесь уже не до смеха.

Напомним, что украинский лидер свой доклад на конференции в Торонто начал с шутки, чем рассмешил всех присутствующих.

Зеленский, во время официального визита в Канаду, пообещал, что и дальше будет развивать курс Украины к Евросоюзу и НАТО. Также страна намерена продолжать сотрудничество с финансовыми организациями международного уровня.