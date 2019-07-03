На Украине хотят провести «дематюкацию языка»

В украинской Раде был зарегистрирован законопроект «О противодействии сквернословию», что переводится по смыслу как «дематюкация украинского языка». Как сообщает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, на данный момент текст законопроекта пока не обнародован. Поэтому, какие именно пункты содержатся в документе, и когда планируется принимать все необходимые решения, не известно. Сообщается только, что законопроект подала народный депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец.