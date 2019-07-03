Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Пресс-служба компании «Завод Автокомпонент» сообщила, что разногласия в стоимости компонентов для завода «АвтоВАЗ» стали причиной срыва их поставок.

Изготовление комплектующих и их дальнейшая поставка, с нынешним уровнем цен, не дает покрывать соответствующие расходы.

Также представитель компании «Автокомпонента» отметил, что с «АвтоВАЗом» переговоры идут с октября 2018 года, однако к общему знаменателю так и не пришли. Но при этом он заверил, что для урегулирования возникшей проблемы делается все возможное.

Недавно поступила информация о том, что с сегодняшнего дня «АвтоВАЗ» приостанавливает выпуск транспортного средства на заводах в Тольятти и Ижевске. Компания уверяет, что данный факт на доступность автомобилей никак не повлияет, сообщают РИА Новости.