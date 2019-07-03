«АвтоВАЗ» вынужденно приостановил производство

Как говорится в официальном сообщении концерна «АвтоВАЗ», руководство предприятия приняло решение временно остановить производство автомобилей на заводах в Ижевске и Тольятти. Данное решение является вынужденным и принято из-за срыва поставок необходимых для сборки автомобилей комплектующих ООО «Завод Автокомпонент». Также, в сообщении подчеркивается, что руководство концерна делает все возможное для того, чтобы как можно скорее добиться возобновления поставок и производства транспортных средств.

Вместе с тем, в вышедшем пресс-релизе подчеркивается, что концерн имеет право взыскать с поставщика комплектующих понесенные убытки из-за задержки поставок и простоя заводов. Тем не менее, согласно официальным данным, на доступность автомобилей «АвтоВАЗа» для потребителей приостановка производства не повлияла, пишет РИА Новости.