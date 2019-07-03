Шойгу поделился обстоятельствами гибели моряков-подводников

Глава Министерства обороны приехал в Североморск, где состоялось совещание с представителями комиссии по выявлению причины пожара на научно-исследовательском глубоководном судне.

Министр поделился информацией, что сначала эвакуировали из пылающего отсека гражданского представителя промышленности , затем моряки задрали люк с целью предотвращения распространения пожара, а сами самоотверженно до самого конца бились за сохранение глубоководного аппарата.

Сергей Шойгу рассказал, что подводники справились с наитруднейшей задачей ценой собственных жизней – устранили очаг возгорания, что помогло спасти не только глубоководное судно, но и жизнь товарищей.

Он объявил, что все погибшие офицеры за свои героические действия будут представлены к государственным наградам.

Глава ведомства добавил, что семь моряков имели звание капитана первого ранга, трое – капитана второго ранга. Героями России были два подводника, передает ТАСС.