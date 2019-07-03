В Кремле прокомментировали трагедию с российскими подводниками

Комментируя катастрофу, которая произошла с российскими моряками, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких сведений о гибели экипажа раскрываться не будет, поскольку это абсолютно секретные данные, информирует РИА Новости. Таким образом официальный представитель Кремля ответил на просьбу рассказать о подробностях случившегося. При этом, по словам Пескова, Владимир Путин владеет всей информацией по инциденту.