ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Руководитель ГИБДД Михаил Черников в эфире Авторадио сообщил, что ведомство готовит ревизию ПДД. Для этого будет создана рабочая группа, задача которой состоит в анализе правил дорожного движения и, на основании полученных данных, они подготовят рекомендации, чтобы их улучшить.

Также глава ведомства поздравил с Днем ГАИ своих коллег, который традиционно отмечается 3 июля и поблагодарил всех неравнодушных граждан, которых беспокоит вопрос обеспечения безопасности на дорогах.

А водителям Черников пожелал быть осторожными, вежливыми, благоразумными и безопасных дорог, пишут РИА Новости.