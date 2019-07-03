Вильфанд рассказал, какая погода будет июле

Научный глава Гидрометцентра передал, что в июле-месяце на территории России температура останется на уровне, свойственном для летнего времени года, или даже превысит норму.

Роман Вильфанд отметил, что привычный столбик температуры будет наблюдаться преимущественно в европейской части РФ, на юге Урала и Западной Сибири. Что касается большей части регионов Сибирского и севера Уральского федеральных округов, республики Якутии, то здесь температура превысит среднестатистические отметки.

Погода в центральной части страны в первой декаде июля будет переменчивой. Ближе к концу текущей недели ожидается снижение температуры до 17-20 градусов из-за проникновения влажного и довольно прохладного воздуха.

Со второй декады месяца в центральной части России и Москве наступит летняя погода.

Напомним, что ранее от Вильфанда поступила информация о самых жарких днях лета – 31 июля и 1 августа, передают РИА Новости.