В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В российской столице и по московскому региону объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую из Гидрометцентра. Предупреждение вызвано большой вероятностью сильного дождя, который прогнозируется до четвертого июля до 22:00. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - заявляют метеорологи.

Жителям и гостям столицы рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.