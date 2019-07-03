Почему многие люди не могут похудеть с помощью тренировок?

Люди, надеющиеся похудеть с помощью упражнений, часто оказываются в ситуации, когда ожидаемого уменьшения веса на происходит. Исследование, которое тщательно отслеживало, сколько люди съели и двигались после начала упражнений, обнаружило, что многие из них не смогли потерять или даже прибавили в весе во время упражнений, потому что они также рефлексивно изменили свою жизнь. Но несколько человек, участвующих в исследовании, действительно сбросили килограммы, и их успех может помочь извлечь уроки для остальных из нас.

Конечно, в справедливой и убедительной вселенной физические упражнения делают нас худыми. Но человеческий метаболизм не всегда справедлив и убедителен, и многочисленные прошлые исследования показали, что большинство мужчин и женщин, начинающих новые упражнения, теряют всего 30 или 40% от ожидаемого снижения веса, учитывая, сколько дополнительных калорий они расходуют с помощью упражнений.

Почему физические упражнения не помогают снизить вес? Этот вопрос оставался открытым. Поэтому, в своем нового исследовании ученые из Биомедицинского исследовательского центра Пеннингтона в Батон-Руж, штат Луизиана, США решили призвать большую группу неактивных людей заниматься физическими упражнениями и тщательно отслеживать, как изменились их вес и повседневные привычки.

Они начали с набора 171 мужчины с избыточной массой тела в возрасте от 18 до 65 лет, измерили их вес, уровень метаболизма в состоянии покоя, типичные уровни голода, аэробную физическую форму и, используя сложные жидкостные индикаторы энергии, ежедневное потребление пищи и расход энергии.

Затем они случайным образом распределили некоторых для продолжения своей нормальной жизни в качестве контроля, в то время как другие начали контролировать программы упражнений. В первом случае люди занимались три раза в неделю на беговых дорожках или велотренажерах, пока не сожгли восемь калорий на каждый килограмм веса своего тела, или около 700 калорий в неделю для большинства из них. Другая программа увеличила нагрузку до 20 калорий на каждый килограмм веса тела, или около 1760 калорий в неделю.

Обе процедуры длились шесть месяцев. Повсеместно добровольцы носили мониторы активности, а исследователи периодически проверяли уровень метаболизма, потребление энергии и работоспособность. Добровольцы могли есть по своему усмотрению.

После этого все вернулись в лабораторию для всесторонних измерений. Как и ожидалось, около двух третей из группы с более короткими тренировками и 90% из группы с более длительными тренировками потеряли меньше веса, чем можно было ожидать.

Выяснилось, что участники стали больше есть. Дополнительные калории были незначительными - около 90 дополнительных калорий в день для группы с небольшим количеством упражнений и 125 калорий в день для группы с наибольшим количеством упражнений. Но этого было достаточно, чтобы подорвать потерю веса.

Тем не менее, те немногие участники, которые избегали лишнего печенья или нескольких крекеров, действительно похудели.

«В целом разница между теми, кто потерял вес, и теми, кто остался при своем весе или даже увеличил показатели, была незначительной», - говорит Тимоти Черч, профессор в Пеннингтоне, который возглавлял новое исследование. «Мы говорим только о 100 калориях. Это примерно четыре укуса большинства продуктов».

Таким образом, люди, надеющиеся похудеть с помощью упражнений, должны обратить пристальное внимание на то, что они едят, подчеркивает Черч, и пропустить эти последние четыре укуса, какими бы заманчивыми они ни были, пишет The New York Times.