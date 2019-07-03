Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ИЮЛ, 13:50 МСК
USD (ЦБ)    63,4951
EUR (ЦБ)    71,4080

03 ИЮЛ, 13:50 МСК
USD (ЦБ)    63,4951
EUR (ЦБ)    71,4080

Почему многие люди не могут похудеть с помощью тренировок?

03.07.2019 13:42
Комментарии
Почему многие люди не могут похудеть с помощью тренировок?

Люди, надеющиеся похудеть с помощью упражнений, часто оказываются в ситуации, когда ожидаемого уменьшения веса на происходит. Исследование, которое тщательно отслеживало, сколько люди съели и двигались после начала упражнений, обнаружило, что многие из них не смогли потерять или даже прибавили в весе во время упражнений, потому что они также рефлексивно изменили свою жизнь. Но несколько человек, участвующих в исследовании, действительно сбросили килограммы, и их успех может помочь извлечь уроки для остальных из нас.

Конечно, в справедливой и убедительной вселенной физические упражнения делают нас худыми. Но человеческий метаболизм не всегда справедлив и убедителен, и многочисленные прошлые исследования показали, что большинство мужчин и женщин, начинающих новые упражнения, теряют всего 30 или 40% от ожидаемого снижения веса, учитывая, сколько дополнительных калорий они расходуют с помощью упражнений.

Почему физические упражнения не помогают снизить вес? Этот вопрос оставался открытым. Поэтому, в своем нового исследовании ученые из Биомедицинского исследовательского центра Пеннингтона в Батон-Руж, штат Луизиана, США решили призвать большую группу неактивных людей заниматься физическими упражнениями и тщательно отслеживать, как изменились их вес и повседневные привычки.

Они начали с набора 171 мужчины с избыточной массой тела в возрасте от 18 до 65 лет, измерили их вес, уровень метаболизма в состоянии покоя, типичные уровни голода, аэробную физическую форму и, используя сложные жидкостные индикаторы энергии, ежедневное потребление пищи и расход энергии.

Затем они случайным образом распределили некоторых для продолжения своей нормальной жизни в качестве контроля, в то время как другие начали контролировать программы упражнений. В первом случае люди занимались три раза в неделю на беговых дорожках или велотренажерах, пока не сожгли восемь калорий на каждый килограмм веса своего тела, или около 700 калорий в неделю для большинства из них. Другая программа увеличила нагрузку до 20 калорий на каждый килограмм веса тела, или около 1760 калорий в неделю.

Обе процедуры длились шесть месяцев. Повсеместно добровольцы носили мониторы активности, а исследователи периодически проверяли уровень метаболизма, потребление энергии и работоспособность. Добровольцы могли есть по своему усмотрению.

После этого все вернулись в лабораторию для всесторонних измерений. Как и ожидалось, около двух третей из группы с более короткими тренировками и 90% из группы с более длительными тренировками потеряли меньше веса, чем можно было ожидать.

Выяснилось, что участники стали больше есть. Дополнительные калории были незначительными - около 90 дополнительных калорий в день для группы с небольшим количеством упражнений и 125 калорий в день для группы с наибольшим количеством упражнений. Но этого было достаточно, чтобы подорвать потерю веса.

Тем не менее, те немногие участники, которые избегали лишнего печенья или нескольких крекеров, действительно похудели.

«В целом разница между теми, кто потерял вес, и теми, кто остался при своем весе или даже увеличил показатели, была незначительной», - говорит Тимоти Черч, профессор в Пеннингтоне, который возглавлял новое исследование. «Мы говорим только о 100 калориях. Это примерно четыре укуса большинства продуктов».

Таким образом, люди, надеющиеся похудеть с помощью упражнений, должны обратить пристальное внимание на то, что они едят, подчеркивает Черч, и пропустить эти последние четыре укуса, какими бы заманчивыми они ни были, пишет The New York Times.

Комментировать (без регистрации)
Углеводы играют важную роль в регулировании артериального давления
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Катастрофа может повториться. Ученые назвали причины разрушительного паводка в Иркутской области

Катастрофа может повториться. Ученые назвали причины разрушительного паводка в Иркутской области
Общество

ПАСЕ просит денег у России, Россия подписала хартию ОПЕК, россияне выходят на пенсию по-новому и другие новости

ПАСЕ просит денег у России, Россия подписала хартию ОПЕК, россияне выходят на пенсию по-новому и другие новости
События и факты

Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?

Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
Экономика

Вечные труженики. Более половины российских пенсионеров не собираются сразу уходить на заслуженный отдых

Вечные труженики. Более половины российских пенсионеров не собираются сразу уходить на заслуженный отдых
Исследования

Предостережение премьера. Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Предостережение премьера. Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Экономика

Россия добилась продления ограничений ОПЕК и вернула чистоту «Дружбы», россияне увязли в долгах и другие новости

Россия добилась продления ограничений ОПЕК и вернула чистоту «Дружбы», россияне увязли в долгах и другие новости
События и факты

Узнай, страна

Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа

Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа

День семьи, любви и верности Тамбовщина отметит яркими праздниками и фестивалями

День семьи, любви и верности Тамбовщина отметит яркими праздниками и фестивалями

В Рязани станкостроители выполнили заказ на токарный станок с ЧПУ для изготовления 10-тонных деталей

В Рязани станкостроители выполнили заказ на токарный станок с ЧПУ для изготовления 10-тонных деталей

На Смоленской АЭС приступили к промышленному производству активного радиоизотопа кобальта-60

На Смоленской АЭС приступили к промышленному производству активного радиоизотопа кобальта-60

Новости дня

13:15 В Кремле прокомментировали трагедию с российскими подводниками В Кремле прокомментировали трагедию с российскими подводниками
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
12:49 На границе с Украиной обнаружили танк КВ-1 с погибшим экипажем На границе с Украиной обнаружили танк КВ-1 с погибшим экипажем
12:25 Владимир Путин рассказал Лукашенко о братских узах Владимир Путин рассказал Лукашенко о братских узах
11:24 На Украине хотят провести «дематюкацию языка» На Украине хотят провести «дематюкацию языка»
10:48 В Минздраве назвали основную причину смертности россиянок В Минздраве назвали основную причину смертности россиянок
10:05 В Канаду не пускают жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами В Канаду не пускают жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
09:36 В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Узнай, страна!

12:56 Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
12:32 В Рязани станкостроители выполнили заказ на токарный станок с ЧПУ для изготовления 10-тонных деталей В Рязани станкостроители выполнили заказ на токарный станок с ЧПУ для изготовления 10-тонных деталей
10:09 На «АгроОмск-2019» предложат по акции перевезти грузы в Крым На «АгроОмск-2019» предложат по акции перевезти грузы в Крым
02 ИЮЛ, 17:39 Коррупция – враг неуступчивый Коррупция – враг неуступчивый
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter