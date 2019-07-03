Углеводы играют важную роль в регулировании артериального давления

Новые исследования ученых из Копенгагенского университета и Rigshospitalet показывают, что определенный тип углеводов играет важную роль в регулировании кровяного давления в организме человека. Исследователи полагают, что данное открытие может иметь огромный потенциал для улучшения препаратов, помогающих в лечении высокого кровяного давления.

И гипертония, и гипотензия могут иметь неблагоприятные последствия для здоровья и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и обморокам соответственно. Теперь исследователи знают немного больше о факторах, которые помогают регулировать кровяное давление.

Так, в своем новом исследовании ученые обнаружили определенную форму углеводов или сахара на конкретном пептидном гормоне у людей. Кроме того, в исследованиях на крысах исследовательская группа обнаружила, что пептидный гормон с этой конкретной формой сахара влияет на регуляцию кровяного давления. Они надеются, что в долгосрочной перспективе их результаты могут быть использованы для разработки более эффективных лекарств от гипертонии.

«Это может быть действительно хорошим выбором для современного способа лечения гипертонии без побочных эффектов, таких как обморок. Давно известно, что этот пептидный гормон чрезвычайно важен для кровяного давления, но до сих пор не было возможности использовать его при лечении. Этот вывод был возможен только потому, что мы сотрудничали между дисциплинами и объединили фундаментальные и клинические исследования», - говорит профессор Йенс Петер Гётце, Rigshospitalet, кафедра клинической биохимии.

Согласно статистическим данным, приблизительно каждый пятый датчанин страдает гипертонией. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как коронарный тромбоз и сердечная недостаточность. По данным Датской ассоциации кардиологов, каждый четвертый датчанин умрет от сердечно-сосудистых заболеваний.

Новое понимание физиологических процессов

Клетки организма используют сахар для украшения белков - процесс, также называемый гликозилированием, - чтобы контролировать функцию и стабильность белков. В исследовании ученые показывают, как определенный тип сахара присоединяется к пептидному гормону, называемому предсердным натрийуретическим пептидом (ANP). Этот пептидный гормон выделяется из сердца и важен для регуляции кровяного давления и баланса жидкости в организме.

«Мы можем видеть, что, когда этот конкретный сахар находится на пептидном гормоне, он регулирует баланс жидкости и кровяное давление иначе, чем если бы сахар там не находился. На наших животных моделях мы могли видеть, что пептидный гормон с сахаром и без него ведет себя по-разному. Это дает нам представление о новом механизме регуляции этих важных физиологических процессов в организме», - говорит доцент Катрин Шольдагер, Копенгагенский центр гликомики.

Следующим шагом для исследователей станут углубленные исследования функции этого конкретного сахара и изучение того, как сердце регулирует прикрепление сахара. В то же время исследователи хотят исследовать функцию у людей, чтобы выяснить, является ли это явление более распространенным в некоторых группах пациентов, чем в других, таких как пациенты с сердечной недостаточностью, пишет NewsMedical.