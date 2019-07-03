В Канаду не пускают жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канадские власти планируют закрыть въезд на территорию страны жителям ДНР и ЛНР, которые имеют российские паспорта. Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением выступила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Напомним также, что в прошлом июне во время брюссельского саммита ЕС было одобрено заявление, в котором речь шла о готовности ЕС рассмотреть вопрос о непризнании паспортов РФ жителям Донбасса. В России, комментируя это решение, заявили, что представители Евросоюза таким образом «рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций».