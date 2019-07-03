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Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Владимиром Путиным MH17

03.07.2019 08:05
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Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Владимиром Путиным MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите «Большой двадцатки» (G20) практически тайно встречался с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить авиакатастрофу MH17, пишет Газета.ру со ссылкой на NL Times. По словам политика, не только для Нидерландов, но и для других стран случившееся до сих поря является «открытой раной». О чем конкретно шла речь в беседе с Путиным Рютте не сообщил, поскольку, как он отметил, это была конфиденциальная и «чрезвычайно деликатная» встреча.

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