При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков

Четырнадцать моряков погибло при пожаре на глубоководном судне.

В территориальных водах России на глубоководном судне вследствие пожара погибло четырнадцать моряков. Министерство обороны страны рассказало об этом сегодня днем.

Вчера, в ходе выполнения измерений рельефа дна Мирового океана, случился пожар.

Благодаря доблестным действиям подводников удалось устранить очаг возгорания, однако угарным газом отравилось четырнадцать моряков, – рассказали в военном ведомстве.

Глубоководное научно-исследовательское судно доставили в Североморск на военно-морскую базу. Сейчас причины пожара устанавливается, передает ТАСС.