При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков
Четырнадцать моряков погибло при пожаре на глубоководном судне.
В территориальных водах России на глубоководном судне вследствие пожара погибло четырнадцать моряков. Министерство обороны страны рассказало об этом сегодня днем.
Вчера, в ходе выполнения измерений рельефа дна Мирового океана, случился пожар.
Благодаря доблестным действиям подводников удалось устранить очаг возгорания, однако угарным газом отравилось четырнадцать моряков, – рассказали в военном ведомстве.
Глубоководное научно-исследовательское судно доставили в Североморск на военно-морскую базу. Сейчас причины пожара устанавливается, передает ТАСС.
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