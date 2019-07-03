Названы российские города с самым быстрым ростом зарплат

Специалисты сервиса для размещения объявлений «Авито» предоставили данные, согласно которым определены города России, с самыми большими зарплатами, а также города, в которых быстрее всего растут заработные платы россиян.

Так, первое место в составленном рейтинге городов с самыми большими зарплатами занимает Москва, за ней следует Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Екатеринбург. При этом самый высокий темп роста зарплат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Барнауле. Он составляет 11,6%. Второе место занимает Москва с 10,6%, за ней следуют Тюмень с 10,2%, Новосибирск с 9,4%, а также Екатеринбург (9,2%) и Тольятти (9%).

Эксперты «Авито» назвали и те города, зарплаты в которых являются самыми маленькими. Открывает данный рейтинг Тольятти, средняя заработная плата в котором составила 29,2 тыс. рублей. За ним специалисты расположили Волгоград с 29,3 тысячи рублей, после него Ульяновск с 29,4 тыс. рублей, Барнаул с 29,9 тыс. рублей и Ижевск, где средняя зарплата равняется 30,4 тыс. рублей.