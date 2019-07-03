Президент поручил увеличить пособие по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин подвел итоги «Прямой линии», во время которой общался с россиянами. Так, одним из поручений президента после проведения мероприятия стало распоряжение об увеличении пособия по уходу за детьми от полутора до трех лет. Согласно поручению президента, размер пособия будет увеличен до величины прожиточного минимума, установленного в том регионе, где данное пособие выплачивается. Напоминаем, что в настоящее время размер пособия составляет всего 50 рублей в месяц.

Также, по итогам разговора с гражданами России, президент поручил повысить доходы пожарных и присвоить статус ветеранов боевых действий тем жителям Дагестана, которые в составе ополчения помогали правоохранительным органам во время проведения контртеррористической операции в 1999 году, пишет RT.