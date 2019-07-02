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Путин прокомментировал гибель подводников

02.07.2019 21:50
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Путин прокомментировал гибель подводников

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России. Он назвал гибель моряков трагедией и «большой потерей» как для российского флота, так и для армии в целом, а также принес соболезнования семьям погибших.

Президент поручил министру обороны России Сергею Шойгу вылететь на место трагедии и лично проконтролировать ситуацию и организовать самое тщательное расследование причин трагедии, после чего доложить ему о результатах. Также, Владимир Путин напомнил, что семья погибших моряков должна быть оказана вся возможная помощь и поддержка, пишет ТАСС.

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При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков
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