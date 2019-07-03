Неопознанные темные объекты пролетели над поверхностью Луны

Несколько НЛО, летящих над поверхностью земного спутника были зафиксированы одним из жителей Шри-Ланки.

На кадрах хорошо видно как вслед за небольшим флотом НЛО последовали два других странных объекта. Видео было снято и размещено в Сети пользователем, зарегистрированным в YouTube под ником MS. По словам наблюдателя, материал был снят случайно в ночь на 24 июня, когда он тестировал свою камеру Canon EOS 70D с установленным теле-объективом с фокусным расстоянием 70-300 мм, пишет ibtimes.com.

После просмотра видео некоторые пользователи YouTube сообщили, что неопознанные объекты могли находиться в земной атмосфере или это был космический мусор, потому что их тени на спутнике не видны с Земли. Но нашлись и те, кто с уверенностью заявил, что на кадрах действительно запечатлены инопланетные корабли.