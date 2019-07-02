США могут ввести новые пошлины на товары из Европы

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Торгового представительства США, в ведомстве обсуждается вопрос введения новых торговых пошлин на товары, поступающие из Европы. Так, согласно опубликованной информации, речь идет о 89 новых наименованиях товаров на общую сумму порядка $4 млрд. Торговое представительство собирается наложить пошлины на ввоз некоторых видов сыров, крепкого алкоголя, макаронных изделий и продуктов из свинины, а также на продукцию металлургии и некоторые виды удобрений. Новые пошлины станут дополнением к тем, которые были введены ранее на товары на общую сумму в $21 млрд, пишет РБК.