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США могут ввести новые пошлины на товары из Европы

02.07.2019 23:52
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США могут ввести новые пошлины на товары из Европы

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Торгового представительства США, в ведомстве обсуждается вопрос введения новых торговых пошлин на товары, поступающие из Европы. Так, согласно опубликованной информации, речь идет о 89 новых наименованиях товаров на общую сумму порядка $4 млрд. Торговое представительство собирается наложить пошлины на ввоз некоторых видов сыров, крепкого алкоголя, макаронных изделий и продуктов из свинины, а также на продукцию металлургии и некоторые виды удобрений. Новые пошлины станут дополнением к тем, которые были введены ранее на товары на общую сумму в $21 млрд, пишет РБК.

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