Граждане Украины в упрощенном порядке имеют право получить гражданство России

Во время «Прямой линии» президент России заявил о перечне поручений. Одно из них – поручение МВД изучить упрощенный способ получения паспорта гражданина Российской Федерации. Ранее был оглашен указ Путина исходя из которого следует, что жители Донецкой и Луганской областей могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке отталкиваясь от гуманитарных соображений. А так же, 1 мая был подписан указ об упрощенном принятии гражданства Российской федерации отдельным категориям гражданам Украины. Теперь данное право могут использовать все граждане Украины, не имеющие подданства другого государства, пишут Вести.