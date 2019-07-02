Граждане Украины в упрощенном порядке имеют право получить гражданство России
Во время «Прямой линии» президент России заявил о перечне поручений. Одно из них – поручение МВД изучить упрощенный способ получения паспорта гражданина Российской Федерации. Ранее был оглашен указ Путина исходя из которого следует, что жители Донецкой и Луганской областей могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке отталкиваясь от гуманитарных соображений. А так же, 1 мая был подписан указ об упрощенном принятии гражданства Российской федерации отдельным категориям гражданам Украины. Теперь данное право могут использовать все граждане Украины, не имеющие подданства другого государства, пишут Вести.
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