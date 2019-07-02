Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген сделал заявление о том, что Россия внесла вклад в размере порядка 33 миллионов евро в общий бюджет Совета Европы, в качестве выплат за 2019 год. Выплаты были внесены российской стороной, так как на прошлой неделе были восстановлены права делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы, в связи с чем заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о скорейшем внесении денежного взноса в бюджет ПАСЕ, что и было сделано, пишет РИА Новости.