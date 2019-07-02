Полярная лисица совершила путешествие из Норвегии в Канаду, преодолев 3500 км всего за 76 дней

Молодой песец (лат. Vulpes lagopus) преодолел ледяной покров из Норвегии в Канаду в длительном путешествии протяженностью 3500 км в рекордно короткие сроки.

Ученые из Норвежского полярного института использовали GPS-трекер, прикрепленный к ошейнику песца, чтобы отследить его передвижение, когда он покинул архипелаг Шпицберген (самая северная часть Норвегии) 26 марта 2018 года и достиг острова Элсмир в Нунавуте (Канада), чуть более 2-х месяцев спустя. Песец совершил длительный переход всего за 76 дней, а это означает, что он путешествовал со средней скоростью 46,3 км в день - это как ежедневный марафон в течение более 10 недель.

Карта, показывающая путешествие песца с 1 марта по 1 июля 2018 года. Ева Фуглей / Арно Тарру / Норвежский полярный институт

Исследователи сообщили, что это одно из самых продолжительных событий расселения, когда-либо зарегистрированных для полярной лисицы. Это также самый быстрый показатель движения, зарегистрированный для этого вида, в 1,4 раза быстрее, чем у предыдущего рекордсмена, взрослого человека.

К сожалению, ошейник GPS перестал функционировать 6 февраля 2019 года, поэтому ученые больше не располагают данными, где может находиться бесстрашная лиса. Тем не менее, исследовательская группа смогла собрать достаточно информации в течение 2018 года, чтобы детализировать ее невероятный арктический поход.

«Сначала мы не думали, что это правда. Может лиса мертва и теперь находится на борту какой-либо лодки? Но нет лодок, которые заходят так далеко во льды», – сообщили ученые

В исследовании отмечается, что теперь песцу придется приспосабливаться к некоторым значительным изменениям в рационе, поскольку песцы, которые обитают канадской Арктике, как правило, питаются леммингами и мелкими млекопитающими, а не «соблюдают» морскую диету как в Шпицбергене.

Несмотря на то, что данное наблюдение выглядит как авантюрное путешествие лисы, тем не менее, эта история раскрывает последствия изменения климата и сокращения полярных ледяных шапок, которые оказывают влияния и на животных. Лед жизненно необходим лисицам и другим существам для передвижения по Арктике и между континентами. Арктические лисы уже покинули Исландию из-за исчезновения полярного льда и если таяние льдов будет продолжаться, то фауна Шпицбергена может оказаться полностью изолированной, пишет iflscience.com.

«Если морской лед исчезнет, ​​архипелаг Шпицберген будет изолирован», – подтвердила Eva Fuglei, один из авторов исследования