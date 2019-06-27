Палеонтологи обнаружили останки древней птицы, весившей полтонны

Фото: Андрей Атучин/paleo.ru

Ученые обнаружили в Крыму останки одной из самых больших птиц, которые ранее обитали на Земле. Впервые птица такого размера была обнаружена в Северном полушарии. Палеонтологи выяснили, что пахиструтио (Pachystruthio dmanisensis) весил около 450 кг, а рост птицы превышал 3,5 метра. Удивительную находку обнаружили в карстовой пещере Таврида.

«Когда я представил, сколько могла бы весить птица, чью бедренную кость я держал в руке, то подумал, что это ископаемая малагасийская птица-слон, поскольку о птицах такого размера никогда не сообщалось из Европы. Но структура кости неожиданно рассказала совсем другую историю», - сообщил один из авторов исследования, палеонтолог РАН Никита Зеленков

По мнению исследователей, птица была «хорошим бегуном», что могло помочь ей избежать хищников. Возраст птицы оценивается приблизительно в 1,5-1,8 млн лет (ранний плейстоцен).

Огромный вес страусоподобной птицы делает ее втрое больше страуса.

«Pachystruthio весил почти столько же, сколько взрослый белый медведь», - сообщил Зеленков.

По мнению ученых, на этих птиц охотились первые жители Евразии, которые, вероятно, употребляли в пищу их мясо и яйца, пишет foxnews.com.