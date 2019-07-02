Россия катастрофически теряет население

Во время совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный" вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что наша страна теряет население катастрофическими темпами. Голикова привела статистические данные, согласно которым за первые четыре месяца текущего года население России сократилось на 149 тыс. человек.

Также вице-премьер обозначила главные для нее национальные цели. Это увеличение продолжительности жизни россиян и естественный прирост населения России, пишет ТАСС.