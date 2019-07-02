Массовое увольнение сотрудников и топ-менеджментов из ПАО «Ильюшин»

Около 80 сотрудников ПАО «Ильюшин» были уволены из компании. Также авиастроительную корпорацию покинули зам гендиректора юридического и экономического блоков и часть топ-менеджеров.

Пресс-служба в «Иле» рассказала, что сейчас проходит управленческая оптимизация. В корпорации уточнили, что в настоящее время идет настройка команды профессионалов, поэтому часть сотрудников оставили свои посты, в том числе топ-менеждеры и административные кадры.

Также в ПАО «Ильюшин» подчеркнули, что работа над новыми и текущими проектами продолжается, ведь ключевые инженеры и конструкторы компании остались на своих местах, передает ТАСС.