Губернатор Красноярска извинился за свои слова

Глава Красноярского края принес свои искренние извинения жительнице города Канск за свои резкие слова.

Жительница города спросила у губернатора, что случится с дорогой, если ее размоет водой в результате паводка и поинтересовалась, пришлют ли вертолет за людьми.

Александр Усс довольно жестко ответил ей, обвинив женщину в том, что она «качает права».

Позднее женщина сообщила, что глава Красноярского края позвонил ей и принес извинения, также он пообещал, что вопрос с дорогой обязательно будет разрешен.

Женщина подчеркнула, что считает инцидент исчерпанным, и она понимает, что губернатор на эмоциях произнес эти слова.

Ранее поступила информация о том, что губернатора Красноярского края Госдума призвала ответить за свои резкие слова, передает «Газета.ru».