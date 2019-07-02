Пресс-секретарь губернатора Красноярского края объяснила инцидент, случившийся в Канске

Пресс-секретарь Красноярска Елена Уляшева объяснила инцидент, который произошел между главой региона Александром Уссом и жителями Канска.

Накануне в социальных сетях появилось видео со встречи губернатора с пострадавшими от наводнения жителями Канска. Уссу задали вопрос, если размоет дорогу, будут ли присылать вертолеты. Глава региона резко ответил на это, обвинив женщину, задавшую такой вопрос в том, что она рассчитывает «качнуть права».

Уляшева отметила, что видео вырвано из контекста и не отображает реального выступления губернатора.

На своей странице в Facebook она написала, что большинство жителей города удивись тому, что глава Красноярского края в район подтопления прибыл в белой рубашке и туфлях. По словам пресс-секретаря, губернатор действительно не переоделся и сразу же после совещания, сняв только галстук, незамедлительно вылетел в Канск. Он лично хотел оценить обстановку в городе независимо от того, что ему сообщают подчиненные. Естественно, все мы живые люди, пишет она, и порой эмоции брали верх не только над жителями Канска, но и даже над Александром Уссом.

Также Уляшева подчеркнула, что в ходе визита в затопленный город губернатор дал распоряжение начать выплату материальной компенсации пострадавшим, а также указание о начале ремонта дороги после того, как сойдет вода.

Из-за паводка в Канске 30 июня был введен режим ЧС. Было эвакуировано 80 человек и подтоплено около 100 дачных участков. В черте города вода в реке Кан поднялась до 439 см, пишут РИА Новости.