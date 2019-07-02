Вайкуле отказалась встречать Пугачеву после ее выходки на вокзале

Певица Лайма Вайкуле отказалась встречать примадонну на вокзале в Риге после скандального отбытия, произошедшего в Москве на Рижском вокзале.

Совсем скоро состоится концерт Лаймы Вайкуле в Юрмале «Рандеву».

Теперь певица отказалась встречать в Латвии свою подругу Аллу Пугачеву, но при этом Лайма надеется, что примадонна вновь посетит ее концерт.

В Сети предполагают, что недавний скандал про Крым, после ремарок Вайкуле, повлиял на поведение певицы. Видимо она рассчитывает избежать очередных гневных высказываний в свой адрес, ведь поступок примадонны унизил россиян.

Напомним, что Пугачева въехала на собственном автомобиле на перрон, после чего села в свой вагон.

В итоге Пугачева и Галкин, судя по видео из Риги, были вынуждены самостоятельно тащить свои чемоданы, передает «Газета.ru».