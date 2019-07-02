В РЖД прокомментировали выезд машины Пугачевой на перрон

Представитель РЖД прокомментировал ситуацию, которая произошла на Рижском вокзале в Москве. Так, певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин подъехали к поезду, уходящему в Латвию, на автомобиле. В РЖД отметили, что автомобиль певицы двигался по технической платформе, предназначенной для подъезда к поездам специальной техники, поэтому никаких помех для пассажиров данная ситуация не принесла. Тем не менее представитель РЖД подчеркнул, что согласно инструкции, техническая платформа предназначена только для проезда спецтехники, в связи с чем, компания проверит правильность действий сотрудников Рижского вокзала, пишет РИА Новости.