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Америка оценила объемы производства в России ракет «Авангард»

02.07.2019 17:34
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Америка оценила объемы производства в России ракет «Авангард»

Телеканал CNBC передал, что, согласно данным разведки США, РФ сможет изготовить только около шестидесяти сверхзвуковых ракет «Авангард» в силу дороговизны разработки такого оружия.

Неизвестный источник поделился, что с предыдущего года Россия занимается поиском подрядчика углеволокна, так как существующий материал не выдерживает высоких температур при скоростном полете ракеты. Согласно информации, полученной от разведки, Москва отыскать альтернативный материал из углеволокна пока еще не смогла.

Министерство обороны РФ провело пробный пуск «Авангарда» в конце декабря. В этом году планируется ввести эту ракету на боевое дежурство, сообщают РИА Новости.

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