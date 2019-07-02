Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО

В России продолжают проходить испытания новейших вооружений. Так, отечественные ВКС провели успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Как передает РИА Новости, соответствующая информация поступило от Минобороны, испытательные мероприятия состоялись на территории казахстанского полигона Сары-Шаган. В ходе испытаний, как сообщается, противоракета подтвердила «заложенные характеристики», с успехом выполнив задачу по поражению заданной цели.