Россия удвоила количество стран для безвизового въезда

Эксперты консалтинговой компании Henley&Partners рассказали, что России удалось за последние десять лет удвоить число государств, граждане которых без оформления визы могут приезжать в нашу страну.

Аналитики подготовили индекс паспортов, в которых отражаются безвизовые поправки государств мира в 2019 году.

В начале списка стоят Япония и Сингапур, так как их население в безвизовом режиме может приезжать в 189 стран. Далее идут Южная Корея, Германия, Финляндия, Италия и Люксембург.

Россия занимает 51-е место в этом списке. На данный момент россияне без визы могут посетить 116 стран, но еще каких-то десять лет назад количество таких государств равнялорсь 60.

Также эксперты выяснили, что быстрее всего шенгенские визы выдают россиянам такие страны как Греция, Италия, Болгария и Хорватия, пишут «Известия».