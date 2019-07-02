Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний

Чехия отменила запрет на полеты в страну: российским авиакомпаниям «дали добро» на возобновление полетов до седьмого июля, передает РИА Новости со ссылкой на Минтранс Чехии. В сообщении уточняется, что это решение было принято после аналогичного решения по стороны России.

Ранее, комментируя отмену рейсов в чешском направлении, представители Минтранса РФ подчеркивали, что подобное решение – это прямое нарушение соглашения о воздушном сообщении между двумя странами.