Бари Алибасов не явился на съемки телепередачи «На самом деле»

«Собеседник» сообщает, что на съемки программы Первого канала «На самом деле» не явился Бари Алибасов, сорвав таким образом эфир.

Дмитрий Шепелев пригласил продюсера на передачу, где он должен быль ответить на вопросы на детекторе лжи касательно его недавнего отравления.

Один из зрителей рассказал, что это событие стало бы разоблачением века, так как детектор лжи показал бы, было ли отравление на самом деле или же это пиар-компания для привлечения интереса к своей персоне и группе «На-На».

Однако шоумен так и не явился на съемки телепрограммы, сославшись на плохое самочувствие.

Ранее сын Бари Алибасова поделился информацией о том, что шумиха вокруг отравления продюсера принесла его семье и PR-директору Вадиму Горжанкину несколько рекламных предложений общей стоимостью 26 миллионов рублей, передает «Lenta.ru».