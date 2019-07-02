Стало известно, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

Прояснились причины, из-за которых вылеты российских АК были ограничены в направлении Чехии. По словам собеседника РИА Новости, знающего об этой ситуации, это произошло из-за того, что Москве и Праге не удалось договориться по соглашению «в проблемном вопросе». Речь идет о рейсах АК «Czech Airlines» по направлению Прага-Сеул по транссибирским трассам, договоренности по которым так и не удалось достичь.

Напомним, что ранее стало известно о том, что три авиакомпании из РФ отменили вылет нескольких рейсов в Прагу и Карловы Вары. Причиной называлось аннулирование с чешской стороны соответствующих разрешений на полеты. Как дальше сложится ситуация, и сумеют ли стороны прийти к какому-либо решению проблемы, вероятно, станет известно позднее.