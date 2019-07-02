В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене

Решением московского Лефортовского суда под арест был взят гражданин России Сергей Петушков, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-секретарем суда Ксенией Первовласенко. Она сообщила, что причиной ареста стали подозрения в государственной измене – данное преступление предусматривается статьей 275 УК РФ. Срок ареста мужчины – до 24 августа 2019 года. Других подробностей не приводится, поскольку дело находится под грифом «секретно», а дела такого уровня не подлежат общественной огласке.