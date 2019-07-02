LADA Granta – самый доступный автомобиль на российском рынке
Стало известно, какие российские автомобили являются самыми доступными. Как передает РИА Новости, рейтинг соответствующего содержания был представлен экспертами «Автостата». Аналитики учитывали данные по стоимости всех марок и моделей, которые представлены на российском авторынке.
Лидером списка является LADA Granta, средняя стоимость которой находится на уровне 522,9 тысячи рублей. При этом, как отмечается, этот автомобиль обошел остальные транспортные средства и по объемам продаж: – только за пять месяцев с начала года было продано 52 373 экземпляра автомобилей этой марки.
Второе место – у седана Datsun on-DO, средняя стоимость которого находится на отметке 529,9 тыс. (продано: 7598). Третья строчка рейтинга – у LADA 4x4 с ее средней ценой 563,8 тыс. (продано 12 773 машин).
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