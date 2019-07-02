В России будут введены ГОСТы на светофоры

В ближайшее время в России будут создан ГОСТ на светофоры. Как пишут «Известия», за разработку соответствующих стандартов отвечают специалисты Росавтодора. Поясняется, что в этом случае в задачи ГОСТа будет входить регламентирование норм ремонта, а также содержания светофоров. Согласно задумке, с помощью данной меры планируется сократить число аварийных ситуаций, частой причиной которых является именно поломка светофоров.