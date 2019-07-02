АК «Победа» отменила рейсы в Карловы Вары

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», вынуждены отменить рейсы, обсуживающие направления из Москвы в чешские Карловы Вары, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение авиакомпании.

До этого сообщалось об отмене рейсов «Аэрофлота» в Прагу из российской столицы – по причине того, что власти Чехии решили аннулировать соответствующие разрешения на полеты. Также появилась информация о том, что с сегодняшнего дня из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского также приостановлены вылеты в Чехию.