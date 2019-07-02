В Киеве исключают вариант признания русского региональным языком

Глава офиса новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан сделал заявление о том, что не исключен вариант, при котором русский язык может стать региональным – в частности, в Донецке и Луганске. Однако, как передает РИА Новости, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук опроверг такую вероятность, заявив, что этот сценарий не совпадает с программным направлением партии «Слуга народа».

Напомним также, что в апреле Рада приняла закон, согласно которому только украинский язык может быть государственным и применяться во всех сферах жизни.