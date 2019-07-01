Нино Катамадзе удалила сообщение, в котором заявила, что не будет больше выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе решила удалить со своей страницы в Facebook скандальное сообщение, которое стало поводом для многочисленных споров среди пользователей сети и представителей общественности. В своем послании она заявила, что Россия – это страна-агрессор, а Владимир Путин – «наш общий враг».

Таким образом артистка ответила на критику со стороны некоторых представителей грузинской общественности, заявивших, что она предала Грузию своими концертами в России. В удаленном сообщении Катамадзе говорила о том, что ее выступление на фестивале «Усадьба Jazz» - последнее в России. Однако певица, спустя некоторое время, передумала, и удалила сообщение.

Это заявление было опубликовано на фоне массовых митингов в Грузии, в организации которых глава Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву. Однако в России, напротив, заявляют, что эти митинги имеют антироссийский провокационный характер.