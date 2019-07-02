В России могут вырасти цены на мясо

Как сообщили официальные представители Национальной кормовой ассоциации России, в ближайшее время могут повыситься цены на мясо птицы, говядину и свинину. Сообщается, что данное повышение цены связано с подорожанием добавок, которые необходимы для добавления в корм животных. А точнее, с тем, что Министерство финансов России планирует доначислить компаниям, импортирующим специальные кормовые добавки в Россию порядка 4-7 млрд рублей за недоплату НДС за три года. Так как компании-импортеры оплачивали НДС по льготной ставке в 10%, тогда как по мнению Минсельхоза должны были платить налог по полной ставке. Специалисты ассоциации прогнозируют рост цен в среднем на 10%, пишет газета Известия.