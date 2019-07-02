Россияне перевели через СБП почти 9 млрд рублей

Официальный представитель системы быстрых платежей (СБП) Центрального банка Российской Федерации сообщил о том, что за первое полугодие текущего года россияне перевели при помощи вышеназванной системы порядка 9 млрд рублей, сообщает «ТАСС». Общее количество операций перевода при помощи СБП составляет немногим более 1 млн, а средняя переведенная сумма равняется 9 тыс. рублей. Официальный представитель отметил, что люди постепенно привыкают к новой системе, что выражается в росте количественных и качественных показателей.