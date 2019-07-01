Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Алла Пугачева, являющаяся народной артисткой России, удивила своих поклонников и простых обывателей, проехав по автовокзальному перрону на машине, сообщают «РИА новости». Алла Пугачева буквально подъехала к поезду дальнего следования «Москва-Рига», где вместе со своим мужем Максимом Галкиным осуществила пересадку на поезд. Несмотря на то, что певица пожелала всем присутствовавшим на перроне людям доброго пути, нашлись те, кого ее поступок возмутил, дескать «заехала на перрон прямо на машине, законы для нее не писаны».